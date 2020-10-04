هل يمكن إلغاء بلاغ فقدان الهوية الوطنية بعد العثور عليها؟

المواطن - الرياض

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية يتم إلغاؤها ولا يتم التعامل بها، مبينةً أنه يجب التقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد.

جاء ذلك رداً من حساب العناية بالعملاء على استفسار أحد المتابعين حول مدى إمكانية إلغاء البلاغ عن فقدان الهوية الوطنية بعد العثور عليها، مؤكداً أنه لا يمكن إلغاء البلاغ.

بدل فاقد

وفي وقت سابق، أكدت الأحوال المدنية أهمية استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية بعد الإبلاغ بفقدانها.

وقالت الأحوال المدنية في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر ردًا على استفسار في هذا الشأن: إنه بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.

وتابعت الأحوال: يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، وبالإمكان تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يومًا.

مسؤولية قانونية

كما أعادت الأحوال المدنية التحذير من رهن أو فقدان الهوية الوطنية، مشددة على أن فقدانها يعرض للمساءلة القانونية.

ولفتت إلى أن بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على منع رهنها لأي جهة، فلا ترهنها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.

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