هل يمكن التنبوء بالزلزال قبل حدوثه؟

المواطن - الرياض

رد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند على سؤال بشأن هل من الممكن التنبؤ بالزلزال قبل حدوثه؟

هل من الممكن التنبوء بالزلزال؟

لا يستطيع أحد التنبوء بوقت ومكان وقوة وشدة وعمق الزلزال أياً ما كان، إنسان أو حيوان أو تقنية معينة. هل هناك علاقة بين الطقس والزلازل؟

لا يوجد علاقة بينهما البتة.#زلزال #أزمير

مرفق مقطع عن تسونامي غرب #تركيا قبل قليل. pic.twitter.com/9SVqU2nXm4 — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) October 30, 2020

وأكد المسند، في تغريدة له عبر تويتر، أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بوقت ومكان وقوة وشدة وعمق الزلزال أيًّا ما كان، إنسانًا أو حيوانًا أو تقنية معينة.

وأجاب على سؤال آخر بشأن هل هناك علاقة بين الطقس والزلازل؟ وقال: إنه لا يوجد علاقة بينهما البتة.

ونشر المسند مقطع فيديو يبين تسونامي غرب تركيا الذي حدث اليوم الجمعة عقب زلزال ضرب منطقة ولاية إزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا.

وهز زلزال قوي، اليوم الجمعة، منطقة ولاية إزمير، وشعر به سكان إسطنبول وإزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية: إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة إزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية.

وفي حسابها على موقع تويتر، قالت وكالة الأناضول: “حدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار جراء زلزال إزمير ومعلومات أولية عن إصابة شخص”.

وبينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: إن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجة اليوم الجمعة، قال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي: إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر.

أما المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل فقال: إن الزلزال بلغت قوته الأولية 6.9 درجة، وكان مركزه على بعد 13 كيلومترًا شمال شرق جزيرة ساموس اليونانية.

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