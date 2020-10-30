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هل يمكن تأجيل مباراة الشباب والنصر؟ .. ياسر المسحل يُجيب
تُقام يوم الأحد المقبل بـ دوري المحترفين

هل يمكن تأجيل مباراة الشباب والنصر؟ .. ياسر المسحل يُجيب

2020/10/30
الساعة 12:00 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هل يمكن تأجيل مباراة الشباب والنصر؟ .. ياسر المسحل يُجيب لقاء سابق بين الشباب والنصر
المواطن - محمد سمعه
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1 ياسر المسحل يحسم الجدل
2 عودة الغنام للعالمي قبل مباراة الشباب والنصر

رد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إمكانية تأجيل مباراة الشباب والنصر المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الجولة الـ3 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ياسر المسحل يحسم الجدل

وتحدث المسحل لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “من الصعب تأجيل أي مباراة، خلال اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مع الأندية قبل انطلاق الدوري تم إطلاعهم على كافة الأمور وأيضًا تم إبلاغ الأندية بالبروتوكول الصحي والإجراءات التي سيتم العمل بها للأندية في حال ظهرت إصابات كورونا في صفوفها، الروزنامة ممتلئة ومن الصعب تأجيل أي مباراة”.

وأضاف المسحل قبل مباراة الشباب والنصر: “لا قدر الله، إذا عانى أي نادٍ من إصابات كورونا، القائمة مكونة من 35 لاعبًا ويُمكنه الاستعانة بالناشئين أو الشباب والأمر مفتوح لكل نادٍ، لكن من الصعب تأجيل أي مباراة بسبب الجائحة وضغط الروزنامة”.

وكان بعض الإعلاميين بالإضافة إلى فايز الروقي عضو المركز الإعلامي بنادي النصر، تحدثوا عن وجود 3 لاعبين بالفريق الكروي الأول بالعالمي مصابين بـ فيروس كورونا.

عودة الغنام للعالمي قبل مباراة الشباب والنصر

وفي وقت سابق، ذكر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس أن اللاعب سلطان الغنام ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ العالمي، شارك في تدريبات فريقه مساء اليوم بعد شفائه من الإصابة.

وقدم سلطان الغنام أداءً أكثر من رائع مع العالمي في نسخة دوري أبطال آسيا 2020، وأُصيب في مباراة بيرسبوليس الإيراني التي أُقيمت يوم 3 أكتوبر الجاري في دور الـ4 بالبطولة الآسيوية حيث غادر المباراة متأثرًا بإصابته.

وستنطلق مباراة الشباب والنصر يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.


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