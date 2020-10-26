هل يمكن لمواطني الخليج التسجيل في اعتمرنا وأداء العمرة؟

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه غير متاح في هذه المرحلة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون وحاملي تأشيرة الزيارة في تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة، لكن سيتم الإعلان عن آلية التسجيل في الأيام القادمة.

جاء ذلك ردًّا من وزارة الحج والعمرة على العديد من التساؤلات اليوم الاثنين، بشأن إمكانية تسجيل مواطني التعاون الخليجي في التطبيق وأداء العمرة.

مزايا تطبيق اعتمرنا:

استخراج تصريح العمرة والزيارة

إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد.

اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.

طريقة التسجيل في التطبيق: وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا فيما يلي: – تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي. – تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة. – الحصول على التصريح. – الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة. – إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز. – لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية. – ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين. – التوجه إلى الحرم المكي. – بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

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