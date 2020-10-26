هل يمكن نقل السجل التجاري من مدينة إلى أخرى؟

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة أنه لا يمكن نقل السجل التجاري من مدينة إلى أخرى، ويتطلب ذلك شطب السجل الحالي وإصدار سجل في المدينة المراد مزاولة النشاط فيها أو إصدار سجل تجاري فرعي مع الاحتفاظ بالسجل الرئيسي.

جاء ذلك ردًّا من وزارة التجارة على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين.

وأوضحت التجارة طريقة نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا، حيث يتم نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًّا عبر الرابط التالي: هنا.

ولفتت إلى أنه يتطلب لنقل ملكية السجل التجاري شهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية، وألا يكون الاسم التجاري للسجل “بالاسم الشخصي”.

وفي وقت سابق ردت وزارة التجارة على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟

وقالت الوزارة: إنه يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار.

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