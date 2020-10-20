هل يمكن نقل عامل من منشأة دون موافقة صاحب العمل؟

المواطن - الرياض

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إنه يسمح بنقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل بشرط.

جاء ذلك ردًّا من الموارد البشرية على استفسار أحد المستفيدين على موقع تويتر، حيث أضافت أنه يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.

كما ردت على استفسار آخر وقالت: إن نقل الخدمة وتغيير المهنة من فرد إلى منشأة غير متاح مؤقتًا.

وردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كذلك على استفسار أحد الأشخاص حول ما إذا كان يتم احتساب زوج المواطنة أو زوجة المواطن من الأجانب بنسب التوطين في برنامج “نطاقات”.

وأوضحت الوزارة، أن زوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية لا يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

وأضافت أنه لا يتم احتساب زوجة المواطن أو زوج المواطنة السعودية ضمن متطلبات التوطين.

وأشارت الموارد البشرية إلى أن أبناء وبنات المواطنة يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين.

شارك الخبر