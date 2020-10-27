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هل يواصل برونو هنريكي تألقه مع الاتحاد؟
بعد ظهوره المتميز ضد الفتح

هل يواصل برونو هنريكي تألقه مع الاتحاد؟

2020/10/27
الساعة 12:45 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هل يواصل برونو هنريكي تألقه مع الاتحاد؟ احتفال هنريكي بالهدف
المواطن - مروة نبيل
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1 برونو هنريكي يتألق:
1.1 الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ظهر البرازيلي برونو هنريكي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

برونو هنريكي يتألق:

وشارك برونو هنريكي في مباراتين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ونجح في صناعة الهدف الذي سجله البرازيلي رومارينيو في شباك الفتح، قبل أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة.

 

برونو هنريكي مع نادي الاتحاد
احتفال هنريكي بالهدف

وأشاد حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “مباراتان.. سجل هدفًا وصنع آخر.. كيف شاهدت أداء البرازيلي برونو هنريكي بالجولتين الأولى؟”.

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التعاقد مع هنريكي لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

برونو هنريكي في دوري محمد بن سلمان
هنريكي في مباراة الفتح

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة ضد الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الجولة الثانية ضد الفتح بهدفين لكل منهما.

وتأمل جماهير العميد في تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، والظهور بشكل مميز، بعد تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الاتحاد
فريق الاتحاد

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