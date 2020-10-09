هل يُخطط طارق كيال لمغادرة الأهلي ؟

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الأزمات ستزداد خلال الفترة المقبلة داخل جدران النادي الأهلي، حيث تردد في الفترة الحالية وجود تفكير من طارق كيال المشرف على فريق الكرة بـ الراقي للرحيل عن منصبه وتقديم الاستقالة.

وعانى الراقي من أزمات عدة مؤخرًا، مثل فسخ كل من البرازيلي جوزيف دي سوزا والرأس أخضري دجانيني تفاريس لعقديهما مع الراقي والانضمام للدوري التركي، بجانب وجود شكوى مقدمة ضد النادي إلى الفيفا من فريق النجم الأحمر الصربي نتيجة عدم دفع 900 ألف يورو وهي مستحقات صفقة شراء الألماني ماركو مارين من النادي الصربي.

السبب الذي قد يدفع كيال لمغادرة الأهلي

وفي ظل هذه الأزمات، يدرس طارق كيال التقدم باستقالته من منصبه والرحيل عن النادي بسبب عدم حصوله على الدعم الذي كان ينتظره من إدارة الراقي برئاسة عبدالإله مؤمنة إضافة إلى عدم اتفاقه مع طريقة عمل الإدارة وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، حيث حدد اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الراقي، شرطًا مفاجئًا لإدارة النادي، وذلك من أجل البقاء في صفوف الراقي بالفترة المقبلة.

السومة يضغط على إدارة الأهلي

وضغط السومة على إدارة الأهلي للحصول على عقد مدته 3 مواسم مع الحصول على راتب شهري قدره مليون ونصف المليون ريال وفقًا لـ “الجزيرة”.

هذه الأزمات ستجعل إدارة النادي في موقف صعب، حيث قد يُطالب الجمهور بتقديم استقالتها والرحيل تجنبًا لإغراق النادي في مشاكل عدة بالفترة المقبلة.

وكان الراقي ودع دوري أبطال آسيا من دور الـ8، بعد الخسارة من النصر بنتيجة هدفين نظيفين.

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