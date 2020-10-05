هوب هيكس كاتمة أسرار ترامب هل نقلت له عدوى كورونا؟

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بات من المؤكد أن مساعدة ترامب المقربة هوب هيكس هي من نقلت عدوى كورونا للرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا ترامب خاصة أن الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا سبق الإعلان عن إصابة الرئيس والسيدة الأولى بساعات.

معلومات عن هوب هيكس

اسمها بالكامل هوب شارلوت هيكس Hope Charlotte Hicks من مواليد 21 أكتوبر 1988 وهي مستشارة علاقات عامة أمريكية شغلت منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أغسطس 2017 حتى 29 مارس 2018. وقد كانت مدير الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض من يناير إلى سبتمبر 2017.

كانت كذلك موظفة في حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية في عام 2016 وحلت محل أنتوني سكاراموتشي كمديرة اتصالات الرئيس عندما أُقيل بعد 10 أيام فقط من توليه منصبه في عام 2017، وهي تنحدر من منظمة ترامب حيث إنها من بين موظفي المؤسسة الضخمة التي يمتلكها الرئيس ترامب.

كاتمة أسرار ترامب

تعرف هوب هيكس بأنها مخزن أسرار الرئيس الأمريكي حيث يثق بها بشكل كبير وجمعه معها أكثر من لقاء حين كانت تحمل عدوة كورونا وقبل ظهور الأعراض عليها وتم تداول صور ومقطع فيديو هذا اللقاء حيث كان ترامب قريبًا جدًا منها وبادلها العناق أمام الحشود الانتخابية.

كيف التحقت بآل ترامب ؟

بدأت هوب هيكس حياتها المهنية في العلاقات العامة حيث كانت شركة أزياء إيفانكا ترامب واحدة من عملائها، وبعد أن عملت عارضة أزياء لدور أزياء راقية مثل رالف لورين، قامت بعرض بعض ملابس شركة إيفانكا كجزء من وظيفتها.

وكان العمل مع الابنة الكبرى لدونالد ترامب يعني أن هوب هيكس ستلفت أنظار الرئيس الأمريكي في النهاية، وهو ما حدث بالفعل حيث اختارها ترامب شخصيا في أكتوبر عام 2014 للعمل في العلاقات العامة لشركته العقارية.

وفي أوائل عام 2015، دخلت المجال السياسي عندما ذهبت مع دونالد ترامب في رحلة في إطار حملته الرئاسية، حتى أنها ساعدت في إدارة حساب تويتر الخاص به.

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