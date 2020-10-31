هونر تطلق هاتفها الجديد هونر 10x لايت في المملكة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أعلنت شركو هونر، العلامة التجارية الفرعية الألفية لهواوي، عن إطلاق هاتف هونر 10x لايت في المملكة، مع توقعات بانتشاره في أوروبا بشكل أوسع.

ولا يوفر الهاتف الجديد من شركة هونر خدمة شبكة الجيل الخامس، كما أنه لن يأتي مع تطبيقات جوجل بلاي للجوال.

مواصفات معقولة:

يوفر هونر 10x لايت مجموعة معقولة من المواصفات، مطابقة مع السعر الخاص بالهاتف، ولن يتوفر الهاتف على وجود تطبيقات جوجل؛ بسبب العقوبات الحالية ضد الشركة الأم هواوي، كما أنه يمتاز بمعالج Kirin 710 ثماني النواة مدعوم بسعة 4 جيجا بايت أو ذاكرة وصول عشوائي و128 جيجا بايت للتخزين، قابلة للزيادة باستخدام بطاقة ميكرو حتى 256 جيجا بايت.

الكاميرا عبارة عن عدسة رباعية بدقة 48 ميجا بكسل، ويحيط بها مستشعر 5 ميجا بكسل فائق السرعة، مع 2 ميجا بكسل للعمق و2 ميجا بكسل للماكرو.

أما بالنسبة للجزء الأمامي للهاتف، توجد كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بكسل، أما الشاشة فتأتي بسعة 6.67 بوصة FHD + IPS LCD، ولكن بهذا السعر، لن تكون بتقنية أموليد.

ويوجد مستشعر بصمات الأصابع على جانب الجهاز، من أجل المزيد من الأمان، ونظام أندرويد 10.

بطارية قوية وشاحن خارق:

وبخصوص البطارية، فسعتها تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ملحقة بشاحن هونر سوبرتشارج، والذي تدعي الشركة المصنعة أنه قادر على شحن 46% من سعة البطارية في 30 دقيقة.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة، منها الزمرد الأخضر، ومعروض للبيع الآن في المملكة بسعر 799 ريالًا سعوديًّا (213 دولارًا)، ومن المقرر أن يصل إلى روسيا في 6 نوفمبر مع إصدار أوروبي بعد ذلك بوقت قصير.

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