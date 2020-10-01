المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن هوية حكم مباراة النصر وبيرسبوليس الإيراني المقرر إقامتها بعد غد السبت في دور الـ4 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وسيدير الحكم السنغافوري محمد تقي مباراة العالمي ضد بيرسبوليس بعد غد وفقًا لتقارير صحافية.

وستُقام مباراة العالمي ضد بيرسبوليس بعد غد السبت في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

ماذا قال بغلف قبل مباراة النصر وبيرسبوليس؟

وفي وقت سابق، تحدث عبدالعزيز بغلف عضو شرف نادي النصر الذهبي عن نقطتين هما مصدر قوة فريق بيرسبوليس الإيراني، وذلك قبل مواجهة الفريقين بعد غد السبت في دور الـ4 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكتب بغلف عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: “”يخوض عالمي آسيا الأول، وممثل الوطن.. فارس نجد، مباراة صعبة ومصيرية أمام الفريق الإيراني القوي بدنيًا ولياقيًا”.

وأضاف عضو شرف العالمي: “يسعى من خلالها نصر الأمجاد إلى الوصول للعالمية الثانية، ولن يتحقق ذلك بعد توفيق الله إلا بالإصرار والروح والتحدي لبلوغ الهدف، نثق في نجومنا وأبطالنا لإسعادنا”.

النصر يعيش أفضل فتراته

ويعيش الفريق الكروي الأول بنادي النصر حاليًا أفضل فتراته الفنية، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، لمواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني.

وقبل إقامة مباراة النصر وبيرسبوليس، كان العالمي تأهل لدور الـ4 على حساب الأهلي، بينما تأهل بيرسبوليس على حساب فريق باختاكور طشقند الأوزبكي.

شارك الخبر