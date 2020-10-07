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هيئة المدن تمدد مبادرة ندعمكم لاستمرار أعمالكم
حتى نهاية العام الجاري

هيئة المدن تمدد مبادرة ندعمكم لاستمرار أعمالكم

2020/10/07
الساعة 5:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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هيئة المدن تمدد مبادرة ندعمكم لاستمرار أعمالكم
المواطن - واس

أعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عن تمديد مبادرة “ندعمكم لاستمرار أعمالكم” حتى انتهاء العام الجاري 2020 ضمن دورها في تأمين التمكين الحكومي والدعم المتواصل لمستثمري المدن الاقتصادية ،بهدف ضمان استمرارية الأعمال، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من المبادرات الحكومية التي أطلقتها قيادة المملكة للحدّ من تبعات أزمة جائحة فايروس كورونا على القطاع الاستثماري.

وتتضمن هذه المبادرة مجموعة من المحفزّات والتسهيلات المتمثلة في تجديد التراخيص الاستثمارية، وتأجيل سداد عدد من المستحقات الخاصة بخدمات التراخيص الاستثمارية والخدمات العقارية والبلدية، بالإضافة لتأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجّلة وتعليق إيقاف الخدمات للمتخلّفين عن السداد , وتم إطلاق المبادرة عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ومنذ إطلاق المبادرة، حرصت الهيئة على توضيح محفزاتها للمستثمرين لضمان الاستفادة الكاملة منها دعماً لاستمرارية أعمالهم؛ حيث نظمت سلسلة من الندوات الرقمية بعنوان “متواصلين”، كما أكدت على جاهزية مركز (360°) لتيسير الحصول على الخدمات عبر العديد من منصات التواصل مثل خدمة واتساب والموقع والبريد الإلكتروني والهاتف، وذلك في سبيل تعزيز أعمال القطاع الاستثماري وتمكين المدن الاقتصادية من النهوض بدورها في مسيرة التنمية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

 


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