واتساب .. ترقب ميزة تمكنك من حذف الصور والمقاطع من هواتف الآخرين

المواطن - متابعة

كشفت تقارير عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتساب” حصل على تحديث تم وصفه بأنه “ثوري غير مسبوق”.

التحديث الجديد سيسمح لأول مرة للمستخدمين بإمكانية حذف الوسائط من مرفقات وصور ومقاطع فيديو من هواتف الآخرين.

وسيكون لأول مرة بمقدور أي مستخدم واتساب إمكانية حذف أي صورة أو مقطع فيديو أو صورة متحركة من على هاتف شخص آخر، بعد إرسالها إليه.

وأطلق “واتساب” على تلك الميزة اسم “الميديا منتهية الصلاحية”، والتي تسمح بأن تختفي الوسائط بعد عرضها على الدردشة، وهي ميزة تشبه إرسال الصور في إنستغرام

ولتفعيل تلك الميزة سيتعين على المرسل تحديد زر “العرض لمرة واحدة” أثناء إرساله الصورة أو الفيديو أو الملف أو الصورة المتحركة.

وعندما يظهر الملف في هاتف المستلم، ويشاهده المستخدم وتظهر العلامتان الزرقاوان على الوسائط، ستختفي بمجرد مغادرته الدردشة. وعندما يعود المستخدم إلى دردشة واتساب، ستظهر له فقاعة تقول له “العرض انتهى لانتهاء صلاحية الوسائط”

ولا تزال تلك الميزة قيد التطوير، عبر إصدار “واتساب بيتا” عبر نظام تشغيل “أندرويد”.

ومن المتوقع أن يتم إرفاقها لإصدار واتساب الدائم لكل المستخدمين في وقت قريب.

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