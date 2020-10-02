واتساب يتيح ميزة إرسال وسائط تختفي بعد انتهاء صلاحيتها

المواطن - متابعة

يعتزم تطبيق التراسل الفوري واتساب إتاحة ميزة إرسال صور وفيديوهات قابلة للاختفاء من على هاتف الطرف الآخر.

وتأتي هذه الميزة في الإصدار الجديد من تطبيق واتساب الذي يُتوقع طرحه قريبًا للمستخدمين.

ووفقًا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية فإن ميزة الوسائط منتهية الصلاحية تتسبب في اختفاء الوسائط بعد عرضها في الدردشة.

ولتمكين الميزة يحتاج المرسل إلى تحديد زر “العرض مرة واحدة” عند إرسال الصورة أو الفيديو، وعند ظهور الرسائل على هاتف المستلمين تكون مرئية فقط أثناء وجودهم في الدردشة.

وإذا أراد المستخدم مغادرة الدردشة تظهر له رسالة بأن الوسائط ستختفي بمجرد المغادرة.

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