وزارة الدفاع تعلن عن توفر 1493 وظيفة شاغرة للجنسين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع/ الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، عن توفر عدد (1493) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والثانوية الصناعية والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف وزارة الدفاع:

– الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البحرية (عدد 120 وظيفة/ الرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، وجازان، ورأس الغار، ورأس مشعاب).

– الإدارة الهندسية والأشغال بقوات الدفاع الجوي (عدد 96 وظيفة/ الرياض، وجدة، وتبوك، والدمام، والظهران، والطائف، وجازان، وأم الساهك،، وحفر الباطن، وبقيق، والخرج، وخميس مشيط، وصفوي، وشرورة، ورأس مشعاب).

– الإدارة الهندسية والأشغال بقوة الصواريخ الإستراتيجية (عدد 58 وظيفة/ الرياض، وأفرع الإدارة).

– الإدارة الهندسية والأشغال بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة (عدد 44 وظيفة/ الرياض).

– إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض (عدد 40 وظيفة/ الرياض).

– إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للتشغيل والصيانة بتبوك (عدد 320 وظيفة/ تبوك).

– إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية (عدد 216 وظيفة/ خميس مشيط).

– إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة بحفر الباطن (عدد 140 وظيفة).

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف (عدد 195 وظيفة).

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بشرورة (عدد 141 وظيفة).

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالخرج والسليل (عدد 19 وظيفة).

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالعيينة (عدد 49 وظيفة).

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالقصيم (عدد 7 وظائف/ بريدة).

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الغربية (عدد 18 وظيفة/ جدة).

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بجازان (عدد 16 وظيفة).

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة (عدد 7 وظائف).

– إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بنجران (عدد 7 وظائف/ نجران).

الوظائف النسائية:

– رسام معماري (عدد وظيفتين/ الرياض).

– حافظ وثائق (الرياض).

– مدخل بيانات (عدد وظيفتين/ الرياض).

– محاسب (عدد وظيفتين/ الرياض).

– باحث قانوني (عدد وظيفتين/ الرياض).

– باحث تخطيط مساعد (الرياض).

– مدرب رياضة (خميس مشيط).

– فني إطفاء وإنقاذ (خميس مشيط).

– مدرب رياضي (حفر الباطن).

التقديم على وظائف وزارة الدفاع:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2020م.

ومعرفة تفاصيل أكثر عن مسميات الوظائف والمؤهلات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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