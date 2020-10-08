وزارة الرياضة تعلن إطلاق استراتيجية دعم الأندية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، عن إطلاق استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني.

وزارة الرياضة تطلق استراتيجية دعم الأندية

ولفتت وزارة الرياضة إلى أن إطلاق استراتيجية دعم الأندية للعام الثاني على التوالي، حتى يستمر التنافس في بيئة رياضية تواكب رؤية الوطن الطموح.

وأضاف الحساب الوزارة الرسمي على “تويتر”: “تسهم استراتيجية دعم الأندية في تطوير وتطبيق أعلى معايير الحوكمة نحو تنظيم الأعمال الإدارية والمالية في الأندية”.

وتابع: “بهدف رفع كفاءة الإنفاق والتقيد بالمعايير المحددة في استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني .. وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يصدر قراراً بإنشاء لجنة الكفاءة المالية”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير الاستراتيجية لكي تواكب المتغيرات وتحقق أهداف الدعم، كما تم إطلاق مبادرة الحضور الجماهيري لمشجعٍ فاعل.. وحضورٍ جماهيري كبير”.

وواصل حساب الوزارة قائلًا: “مبادرة “تحسين حضور المباريات” .. تتولى الأندية تنفيذ هذه المبادرة بما يحقق التنظيم الأمثل والتجربة الأفضل للمشجع”.

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