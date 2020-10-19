وزارة الرياضة تُنذر 5 أندية بينهم الهلال والنصر

المواطن - مروة نبيل

أعلنت وزارة الرياضة عن توجيه فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية إنذارًا رسميًّا لخمسة أندية من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وزارة الرياضة تنذر الأندية:

وأشارت وزارة الرياضة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذا الإنذار جاء على إثر نتائج الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها الفريق في الأيام الماضية المقرات تلك الأندية ومتابعة تطبيق نظام الحوكمة وإجراءاتها المالية والإدارية.

وأضاف: “تلقت إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية إنذارات رسمية بسبب عدم تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية لهذه الأندية خلال ساعات العمل الرسمية، مما يعد مخالفًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية والتعليمات ذات الصلة، وقد تضمنت الإنذارات التأكيد على ضرورة التزام موظفي الأندية بدوامهم اليومي وعدم تكرار ذلك مستقبلًا تحاشيًا لأي عقوبات إضافية”.

وتابع: “هذا وشملت الزيارات الميدانية أندية (الهلال- النصر- الاتحاد- الأهلي- الاتفاق- القادسية- أبها- ضمك)، حيث تم الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بتطبيق الهيكلة الإدارية داخل الأندية ومتابعة سير العمل في إداراتها المالية والقانونية والفنية وأقسام العلاقات والإعلام، كما تم مطابقة التقارير الواردة للوزارة مع واقع الأندية وملفاتها الداخلية”.‎

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إستراتيجية دعم الأندية:

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن عن إطلاق إستراتيجية دعم الأندية للعام الثاني على التوالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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