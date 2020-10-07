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وزير التعليم: شكرًا الملك سلمان وولي العهد على الإشادة بجهود المعلمين المخلصة
لفتة كريمة من مجلس الوزراء لزملائه وزميلاته بمناسبة يوم المعلم

وزير التعليم: شكرًا الملك سلمان وولي العهد على الإشادة بجهود المعلمين المخلصة

2020/10/07
الساعة 10:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير التعليم: شكرًا الملك سلمان وولي العهد على الإشادة بجهود المعلمين المخلصة
المواطن - الرياض

رفع وزير التعليم حمد آل الشيخ عظيم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اللفتة الكريمة من مجلس الوزراء لزملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للمعلم.

وقدم وزير التعليم عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الشكر إلى الملك سلمان وولي العهد على الإشادة بالمعلمين والمعلمات وبجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية؛ لإعداد جيل طموح لمستقبل الوطن.

وأكد الوزير آل الشيخ في وقت سابق أن الاحتفاء باليومِ العالمي للمعلّم في الخامس من أكتوبر كل عام؛ يأتي تقديرًا لمكانة المعلمين والمعلمات، ودورهم في المجتمع، وإيمانًا برسالتهم العظيمة، ودعمًا لجهودهم المخلصة في إعداد أجيال المستقبل، منوهًا بدعم القيادة الرشيدة للمعلمين والمعلمات، وتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزز من مشاركتهم، ودوهم في بناء الإنسان السعودي وفق رؤية 2030.

وقال وزير التعليم: إن شعار هذا العام “المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات ووضع تصوّر جديدٍ للمستقبل”؛ يأتي في مرحلةٍ استثنائية، تحمّل فيها المعلمون والمعلمات المسؤولية، وكانوا على قدر شرفها، واستيعابًا لمتغيراتها، وعزمًا في مواجهة تحدياتها، فتحقق لهذا الوطن وأبنائه ما نسعى إليه جميعاً، وهو استمرار العملية التعليمية عن بُعد؛ لتواصلوا عطاءكم لوطن عظيم يستحق منكم الكثير.

وأضاف أن جائحة كورونا لم تكن عابرة على العالم من دون أن تشكّل مفاهيم جديدة نحو المستقبل؛ ولجيل يريد أن يحقق طموح وطنه وقيادته، وينهض في مهمة التغيير والتطوير، مؤكدًا على أن هذا لن يتحقق من دون معلّم يقف أمام كل هذه التحديات ليكون قائداً للمستقبل.

 


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