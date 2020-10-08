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وزير التعليم يعلن استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول
بالنسبة إلى التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني

وزير التعليم يعلن استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

2020/10/08
الساعة 8:06 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير التعليم يعلن استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول
المواطن - الرياض

أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ صدور أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: تأكيدًا على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.


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    1 تعليق
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    الجابري
    4 ساعة

    ولاداريين دوامهم يوميا وش الفايده منه ليه ما يكون يوم في الاسبوع لارتباط اعمالهم بوجود الطلاب واسوة بالمعلمين وحفاظا على صحتهم

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