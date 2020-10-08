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وزير الثقافة: السياحة العالمية تحتفي بـ العلا .. القادم أجمل
في كتاب ممارسات وإطار التنمية السياحية الشاملة للمجتمعات المحلية

وزير الثقافة: السياحة العالمية تحتفي بـ العلا .. القادم أجمل

2020/10/08
الساعة 6:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الثقافة: السياحة العالمية تحتفي بـ العلا .. القادم أجمل
المواطن - الرياض

أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أن منظمة السياحة العالمية أطلقت مسمى “إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة” على الإطار العام في كتاب ممارسات وإطار التنمية السياحية الشاملة للمجتمعات المحلية.

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان: إن ذلك يأتي بدعم سمو سيدي ولي العهد، القادم أجمل، وما تحقق في العلا البدايات فقط.


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