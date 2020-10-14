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وزير الخارجية: إيران تمول الجهات المعادية ونعمل على توطيد العلاقات مع أمريكا
رأس اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة

وزير الخارجية: إيران تمول الجهات المعادية ونعمل على توطيد العلاقات مع أمريكا

2020/10/14
الساعة 6:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الخارجية: إيران تمول الجهات المعادية ونعمل على توطيد العلاقات مع أمريكا
المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تعمل على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

 

وقال وزير الخارجية خلال جلسة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة الذي انطلق اليوم في واشنطن إن النظام الإيراني لا يزال يمول الجهات المعادية للمملكة، والحوثيون يمثلون خطرًا على إيصال المساعدات إلى اليمن، وسنناقش إيجاد حل سياسي في اليمن.

وزير الخارجية

وكان الحوار الاستراتيجي انطلق اليوم بين البلدين برئاسة كل من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

 

 


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