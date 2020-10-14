وزير الخارجية: إيران تمول الجهات المعادية ونعمل على توطيد العلاقات مع أمريكا

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تعمل على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

فيديو | وزير الخارجية: النظام الإيراني لا يزال يمول الجهات المعادية للمملكة#الإخبارية pic.twitter.com/BkX0WruKIf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2020

وقال وزير الخارجية خلال جلسة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة الذي انطلق اليوم في واشنطن إن النظام الإيراني لا يزال يمول الجهات المعادية للمملكة، والحوثيون يمثلون خطرًا على إيصال المساعدات إلى اليمن، وسنناقش إيجاد حل سياسي في اليمن.

وكان الحوار الاستراتيجي انطلق اليوم بين البلدين برئاسة كل من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

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