وزير الخارجية يبحث مع وزراء الخارجية الأوروبيين مجالات التعاون الثنائي

المواطن - واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعهم الشهري العادي في لكسمبورغ.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة.
وأعرب عدد من الوزراء الأوروبيين عن رغبة دولهم في تعزيز التعاون والحوار مع المملكة.
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