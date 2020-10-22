وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا

المواطن - واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.

وتضم المجموعة كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الإتحادية.

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