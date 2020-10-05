وزير الرياضة: استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 حلم وطن

المواطن - مروة نبيل

دشن وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، حملة ترشح الرياض لاستضافة منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2030 للمرة الأولى في التاريخ.

وزير الرياضة يؤكد: استضافة البطولة حلم

وكان وزير الرياضة قد أعلن بالأمس، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التقدم رسميًّا بملف ترشح الرياض لاستضافة المسابقة الكبرى، متمنيًا أن يكون بحجم طموحات الجميع، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتحدث وزير الرياضة خلال كلمته في حفل التدشين، قائلًا: “هذا الترشيح ليس مجرد فرصة.. هذا الترشيح هو حلم وطن، وفرصة لإلهام جيل جديد من الرياضيين، في جميع أنحاء قارة آسيا”.

وتابع: “دورة الألعاب الآسيوية 2030، تعدُّ الهدف الأول للحركة الرياضية السعودية، لكونها فرصة ذهبية لدفع التغيير الرياضي والمجتمعي والثقافي طويل الأمد، في حال الفوز بالاستضافة، فإننا نعد بتنظيم دورة ناجحة بكل المقاييس، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030″.

استضافة “الألعاب الآسيوية” يُساهم في تطوير الرياضة

وشارك في حفل إطلاق “الرياض 2030″، الأميرة ريما بنت بندر، عضوة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية، الأمير نواف بن فيصل، العضو الفخري في اللجنة الأولمبية الدولية، والأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وغيرهم.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر خلال كلمتها: “لنتصوّر حجم التأثير الذي ستحدثه الألعاب الآسيوية 2030 لدعم هذا التحول، لنتصوّر حجم تأثير قصتنا في تطوير رياضة المرأة على مستوى القارة الآسيوية”.

وعلق الأمير نواف بن فيصل قائلًا: “شغوفون بدور الرياضة في المجتمع ونطمح لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 برفع نسبة المشاركة المجتمعية في الرياضة إلى 40% من إجمالي سكان المملكة”.

وأضاف الأمير فهد بن جلوي: “نحن عازمون اليوم على إقامة دورة الألعاب الآسيوية للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، يدعمنا تحالفٌ عريضٌ من المؤسسات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص”.

الرياض 2030 حلم الرياضيين

وفي السياق ذاته، قال صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ السعودية هادي صوعان: “قبل عشرون عام حققت حلمي بالحصول على ميدالية في سيدني 2000م، اليوم نعمل على تحقيق حلمنا كرياضيين في المملكة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030”.

وقالت صاحبة أول ميدالية أولمبية سعودية في دورات الألعاب الأولمبية للشباب، دلما ملحس: “أفتخر بتمثيل هذه الرؤية بالنيابة عن الأجيال القادمة من فتيات المملكة العربية السعودية”.

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