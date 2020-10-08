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وزير الرياضة عن استراتيجية دعم الأندية: بفضل اهتمام قيادتنا بالقطاع
مؤكدًا تمنياته بتحقيق المزيد من الإنجازات

وزير الرياضة عن استراتيجية دعم الأندية: بفضل اهتمام قيادتنا بالقطاع

2020/10/08
الساعة 5:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة عن استراتيجية دعم الأندية: بفضل اهتمام قيادتنا بالقطاع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
المواطن - مروة نبيل
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1 وزير الرياضة يشيد بنجاح استراتيجية دعم الأندية
1.1 استراتيجية دعم الأندية

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، عن إطلاق استراتيجية دعم الأندية للعام الثاني على التوالي.

وزير الرياضة يشيد بنجاح استراتيجية دعم الأندية

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يسعدني اليوم الإعلان عن استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني، والتي تحققت بفضل الله ثم بالاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا الحكيمة”.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصلي إلى أن هدفهم بناء مستقبل باهر يسهم في صناعة المزيد من الإنجازات لهذا الوطن، وتمنى في ختام تغريدته على “تويتر”، التوفيق للجميع خلال الفترة المقبلة.

 

استراتيجية دعم الأندية
استراتيجية دعم الأندية

استراتيجية دعم الأندية

أعلنت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الخميس، عن إطلاق استراتيجية دعم الأندية في عامها الثاني، حتى يستمر التنافس في بيئة رياضية تواكب رؤية الوطن الطموح.

ولفتت إلى أن استراتيجية دعم الأندية تسهم في تطوير وتطبيق أعلى معايير الحوكمة نحو تنظيم الأعمال الإدارية والمالية في الأندية، مؤكدة أن وزير الرياضة أصدر قرارًا بإنشاء لجنة الكفاءة المالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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