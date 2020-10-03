وزير الرياضة لنجوم النصر: ما قصرتوا خيرها في غيرها

المواطن - محمد سمعه

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رسالته لنجوم النصر وذلك بعد خسارة بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” : “خيرها في غيرها لفريق العالمي ولاعبيه، ما قصرتوا ومعوضين بإذن الله، مع تمنياتي بالتوفيق لأنديتنا في المشاركات القادمة”.

وصعد فريق بيرسبوليس الإيراني إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب فريق العالمي.

أحداث مباراة النصر وبيرسبوليس:

وانتهى الشوط الأول من الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، حيث نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب مهدي عبدي في الدقيقة الثانية والأربعين عبر ضربة رأسية لفريق بيرسبوليس.

وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي من المباراة، لم تتغير النتيجة رغم إهدار حمدالله كرة في العارضة، وقيامه بتسديد كرة خطيرة علت العارضة قليلًا حتى انتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

الفريقان يذهبان لركلات الترجيح بعد 120 دقيقة مرهقة:

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، ولم تتغير النتيجة فيهما ليذهبا إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق بيرسبوليس لمصلحته.

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