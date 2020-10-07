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وزير الرياضة يُشارك في مران برنامج الابتعاث
لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل

وزير الرياضة يُشارك في مران برنامج الابتعاث

2020/10/07
الساعة 12:14 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة يُشارك في مران برنامج الابتعاث الوزير في المران
المواطن - مروة نبيل
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1 وزير الرياضة في التدريبات:
1.1 برنامج الابتعاث يواصل استعداداته:

شارك وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الثلاثاء، في تدريبات معسكر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم.

وزير الرياضة في التدريبات:

ونشر حساب برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في المران الذي يقام على ملعب معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وعلق قائلًا: “وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يزور معسكر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في الرياض، هذه الزيارة تعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين والطاقم الفني من أجل المزيد من العطاء”.

 

وزير الرياضة ولاعبي برنامج الابتعاث
الوزير في المران

برنامج الابتعاث يواصل استعداداته:

ويواصل برنامج الابتعاث حصصه التدريبية خلال المعسكر الداخلي الذي انطلق، الأحد الماضي، ويستمر حتى يوم 16 من الشهر الجاري، قبل المغادرة إلى سالو الإسبانية، لاستكمال البرنامج الذي يهدف لتطوير اللاعبين، من خلال التدريبات المكثفة والوديات والمحاضرات الفنية.

ويعكف مدرب البرنامج، الهولندي رول كومانز، على إجراء العديد من تجارب الأداء لبعض اللاعبين المنضمين مؤخرًا في معسكر الرياض، للوقوف على مستوياتهم وإمكانية انضمامهم للسفر مع البعثة من عدمه.

 

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الفيصل في التدريبات
وزير الرياضة ولاعبي برنامج الابتعاث
جانب من المران

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