وزير الرياضة يُعلن اعتماد رالي حائل والشرقية بـ كأس العالم للراليات الصحراوية

المواطن - محمد سمعه
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، منذ قليل، عن اعتماد رالي حائل الدولي ورالي الشرقية الدولي بشكل رسمي، ضمن جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.
وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر”: “بفضل دعم قيادة وطننا الغالي للقطاع الرياضي، سعدنا اليوم باعتماد رالي حائل ورالي الشرقية رسميًّا ضمن جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.
يذكر أن السعودية كان سبق لها أن استضافت مجموعة من الأحداث الرياضية الكبرى مثل السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي وفورمولا إي الدرعية.
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