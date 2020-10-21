وزير الصحة: لننقذ أنفسنا من وباء كورونا فجميعنا في مركب و احد

المواطن - الرياض

قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء: إننا جميعًا في مركب واحد، إذا عملنا معًا أنقذنا الجميع من فيروس كورونا، وإذا قصر البعض فسيؤثر على البقية.

فيديو | وزير #الصحة لـ #الإخبارية: رأينا تصاعد الحالات في معظم دول العالم ونحن عرضة لنفس الموقف في حال لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/QDkeLivTXO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2020

وأضاف الوزير الربيعة، في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أننا رأينا في الفترة الماضية استقرار حالات فيروس كورونا، وانخفاض حالات العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الجميع عرضة لعودة الحالات.

وأكد وزير الصحة على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لتجنب ارتفاع إصابات فيروس كورونا؛ حتى لا تحدث موجة ثانية مثل أوروبا، موضحًا أن المملكة من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن تسجيل (405) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (445) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (343373) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (329715) حالة.

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