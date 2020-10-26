وزير الصحة يحذر من الرجوع لمرحلة الخطر: رصدنا تساهلًا وتقصيرًا في لبس الكمامة

المواطن - الرياض

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أنه تم رصد تساهلًا وتقصيرًا في لبس الكمامة خلال الفترة الماضية.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: هام جدًا.. رصدنا مؤخرًا تساهلاً وتقصيرًا في لبس الكمامة، لذا لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات ورجوع مرحلة الخطر، فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا.

وأعاد وزير الصحة نشر مقطع فيديو من حساب “عش بصحة” التوعوي يحذر من التساهل بشأن نزع الكمامة.

357 إصابة جديدة:

وكشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (357) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (361) حالة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (345232) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (331961) حالة.

أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.

شارك الخبر