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وزير المالية : الأمر الملكي يهدف لدعم المواطنين والتخفيف عنهم وتمكينهم من امتلاك المساكن
يساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري

وزير المالية : الأمر الملكي يهدف لدعم المواطنين والتخفيف عنهم وتمكينهم من امتلاك المساكن

2020/10/02
الساعة 2:15 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير المالية : الأمر الملكي يهدف لدعم المواطنين والتخفيف عنهم وتمكينهم من امتلاك المساكن
المواطن - الرياض

أعلن وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد عبدالله الجدعان، اليوم الجمعة، صدور أمر ملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية.

وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالشكر والعرفان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من إجمالي قيمة العقار وقت البيع”.

وتابع وزير المالية: “يهدف الأمر الملكي الكريم إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، والحرص على رعايتهم، وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري”.

ويأتي هذا الأمر الملكي الكريم امتدادًا للجهود الحكومية المتواصلة من خلال اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- بدراسة احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والعمل على كل ما يساهم في خدمة أبناء وبنات الوطن.


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