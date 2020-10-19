وسم عن مصير سلمان الفرج يُثير ضجة بـ تويتر

المواطن - محمد سمعه

أثار وسم عن مصير سلمان الفرج نجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، الضجة في موقع “تويتر” اليوم الاثنين، وذلك بعدما ترددت أنباء عن تأخر الفرج في تجديد عقده مع الهلال.

وكانت جماهير النصر دشنت وسم “صانع الألعاب يا حلافي” بعد خسارة العالمي من الفتح في الدوري أمس الأحد، كما طالبت بالاستغناء عن اللاعب النيجيري أحمد موسى.

جماهير النصر تطلب ضم سلمان الفرج

وظهر اليوم الاثنين وسم “سلمان الفرج نصراوي” بالتزامن مع طلب جمهور النصر من إدارة صفوان السويكت، التعاقد مع صانع ألعاب بديلًا للاعب البرازيلي جوليانو المنضم حديثًا لنادي إسطنبول باشاك شهير التركي.

وكان الفرج طلب زيادة مالية من إدارة الهلال للتجديد، لكن إدارة الأزرق ترى أن هذه الأمور تمثل عائقًا لتجديد العقد.

طلب خاص من جماهير الهلال لـ الفرج

وفي وقت سابق، ردت جماهير نادي الهلال على تغريدة اللاعب سلمان الفرج التي كتبها، وذلك عقب فوز الزعيم الصعب على نادي العين أول أمس السبت في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفرج كتب عبر حسابه في “تويتر” : “ألف مبروك يا زعماء أول 3 نقاط في مشوارنا بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين”.

وعلى الفور ردت جماهير الأزرق مطالبة سلمان الفرج بتجديد عقده مع الزعيم وعدم الانتقال إلى النصر، وذلك لتحقيق مزيد من البطولات والإنجازات مع أزرق العاصمة.

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