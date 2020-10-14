وصفات لزيادة الوزن بسرعة في 15 يوما

هناك أشخاص يبحثون عن وصفات لزيادة الوزن بسرعة في 15 يوما لنحافة جسمهم جدًا وهذا يؤثر عليهم نفسياً مما يجعلهم يتناول أطعمة مليئة بالسكريات لكي تعطي أجسامهم سعرات حرارية عالية.

وصفات لزيادة الوزن بسرعة في 15 يوما

يوجد العديد من أنظمة الغذاء تساعد في زيادة الجسم في وقت قصير وهي كالآتي:

الوصفة الأولى

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة. ٢ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. ملعقة كبيرة زبيب. ملعقة كبيرة فستق مطحون.

طريقة تحضيرها

نقلب جميع المكونات بشكل صحيح حتى تصبح خليط متجانس من المكونات.

يفضل تناولها مرتين يومياً ملعقة كبيرة بعد الفطار وملعقة كبيرة قبل النوم مباشرةً.

وبعد مرور 15 يوم ستلاحظين من الوصفة زيادة الوزن في 15 يومًا.

الوصفة الثانية من وصفات لزيادة الوزن بسرعة في 15 يوما

المكونات

كوب ماء. ٣معالق من الحلبة المطحونة. ٣معالق عسل نحل أبيض.

طريقة تحضيرها

نقوم بإحضار الماء المغلي ووضع فيه الحلبة المطحون ويغلي جيداً حتى تمام الغليان.

يجب تصفية الخليط جيدًا من الماء ونترك الخليط السميك فقط.

نحلي الخليط السميك بالعسل الأبيض وتقليبه جيدًا.

من الأفضل تناول هذه الوصفة ثلاث مرات يومياً قبل تناول الوجبات.

الوصفة الثالثة لزيادة الوزن

المكونات

تين مجفف. ملعقة كبيرة يانسون. كوب لبن دافئ أو ماء على حسب الرغبة.

طريقة تحضيرها

نقع التين المجفف في كوب اللبن.

إضافة اليانسون إلى اللبن مع التين المجفف.

تركه حوالي ساعتين حتى يزيد حجم التين ويتجانس طعم التين مع طعم اللبن واليانسون.

إخراج التين من اللبن وتناول هذا المشروب يومياً.

تناول الطعام بعد هذا المشروب ويفضل لو وجبات ممتلئة بالسعرات الحرارية العالية.

من الأكيد تناول هذا المشروب لمدة أربعون يومياً ومن المؤكد سيصبح جسمك في زيادة واضحة وستلاحظين ذلك دون وزن الجسم.

الوصفة الرابعة

وتتكون من مكونات لها سعرات حرارية عالية ومفيدة أيضًا.

المكونات

اللوز. عسل نحل طبيعي. تمر (٣حبات). مكسرات (سوداني، اللوز، عين الجمل).

طريقة التحضير

خلط هذه المكسرات جميعًا محلاه العسل الأبيض.

يجب تناول هذه الخلطة مرتين يومياً قبل وجبة الإفطار وقبل وجبة العشاء.

يجب الالتزام بهذه الخلطة لمدة 15 يوم حتى تحصلين على الوزن المثالي وأيضاً لهذه الفوائد وعناصر غذائية ويوجد فيها سعرات حرارية تساعد على زيادة وزن الجسم بشكل سريع.

ومن خلال موقع المواطن ذكرنا أربع وصفات لزيادة الوزن بسرعة في 15 يوما ونستكمل باقي الوصفات.

الوصفة الخامسة وصفة خلطة الحلبة بالعسل الأسود

المكونات

٣ معالق كبيرة من العسل الأسود. ٣ معالق كبيرة من بذور الحلبة الجافة. كوب من الماء.

طريقة التحضير

نغلي الماء بالحلبة جيدًا حتى تمام الغليان.

ترك الحلبة حتى تهدأ قليلاً ثم تحلى بالعسل الأسود.

يجب تناوله ثلاث مرات يومياً.

هذه الخلطة تعمل على زيادة الوزن بشكل سريع وفعال ويجب تناولها لمدة 15 يوم تقريبًا أو أكثر لزيادة الوزن.

هذه الخلطة لها فوائد كثير منها تقوية الجسم كما أنها تعطي الجسم الفيتامينات وتساعد على حماية وتقوية الجهاز المناعي وهذه من الوصفات التي تزيد الجسم في 15 يوم.

الوصفة السادسة لزيادة الجسم في 15يوماً خلطة الموز والعسل والتمر

المكونات

العسل الأبيض. التمر ويفضل الرطب لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من السكر. ٣ أصابع من الموز. ٣ أكواب لبن كامل الدسم. حبة زبيب على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع هذه المكونات في الخلاط وخلطهم جيدًا حتى يصبح خليط شبه متماسك.

يجب تناوله يومياً فبل وجبة الإفطار على الريق ويفضل تناول الإفطار بعدها مباشرةً وقبل العشاء ونستمر في تناول هذه الوصفة لمدة 15 يوم وستلاحظين الفرق في زيادة الجسم.

الوصفة السابعة لزيادة وزن الجسم وصفة الخميرة المحلية بالسكر

المكونات

خميرة عادية. كوب من الماء الدافئ. ملعقتين من السكر الأبيض.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الخميرة في الماء وعليهم السكر ونقلهم جيدًا وتترك لمدة عشر دقائق ثم نتناولها.

تفضل تناولها على الريق لما فيها من فوائد وأهمها هي تطهير المعدة من البكتيريا الضارة.

يجب تناولها أيضًا قبل النوم حتى تساعد في زيادة وزن الجسم.

ما هي الإرشادات الصحية التي يجب إتباعها حتى نحصل على زيادة الجسم في فترة قصيرة

يفضل تناول الأكل كل ساعتين ويفضل تكون فيها سعرات حرارية وتكون فيها محتوى غذائي سليم وصحي.

تناول الطعام والنوم بعدة مباشرةً يزيد من معدل زيادة الجسم.

عدم تناول الماء وسط الطعام حتى لا يزيد من الإحساس بالنوم.

يفصل تناول الطعام استمرار حتى لو ما كنا لدينا الشعور بالجوع.

اتباع ممارسة الرياضية تساعد على نمو زيادة الجسم وتقوية العظام فيفضل تناول العصائر والحلويات بعد ممارسة الرياضة لكي تعمل على زيادة الجسم.

أفضل شيء هو الحرص في متابعة نظام غذائي سليم وصحي وهذا ما أفضل الأشياء التي تساعد على زيادة وزن الجسم.

أفضل نظام غذائي صحي لزيادة الوزن خلال 15 يوم

ينقسم هذا النظام إلى خمس وجبات من الطعام وهما كالآتي:

وجبة الإفطار

عدد ٣ بيضة بلدي مسلوقة.

طبق فول بالطماطم وزيت الزيتون.

كوب من اللبن كامل الدسم محلى بملعقتين من السكر الأبيض.

وجبة بين الإفطار والغذاء.

كوب شاي محلى بالسكر.

قطعتين كيك بالشوكولاتة.

وجبة الغداء

سمك بلطي مقلي.

طبق أرز.

طبق سلطة.

نأكل نوع من الفاكهة الذي يحتوي على نسبة من السكر مثل (التين، البلح، العنب، الجوافة، الموز).

وجبة بين الغداء ووجبة العشاء.

رغيف عيش.

قطتين جبنة شيدر.

كوب قهوة سكر زيادة.

وجبة العشاء

صدر فرخة محمرة.

عيش طازج.

سلطة طحينة.

طبق سلطة.

ونحلي ب٣ حبات من ثمرة الفاكهة.

ملحوظة:

كل هذه وصفات لزيادة الوزن بسرعة في 15 يوما وكذلك نظام غذائي يزيد الوزن بسرعة

تلك النظام الغذائي يعمل على تقوية الجسم لأنه يحتوي على عناصر غذائية صحية وسليمة.

من الأفضل اتباع هذا النظام يكون دكتور تغذية حتى لا تتبع نظام يصيب الجسم بأي أمراض، لذا من الأفضل الذي يرشدنا على هذا النظام يكون طبيب تغذية.

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