وظائف إدارية شاغرة بمجموعة أبو نيان القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة أبو نيان القابضة، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والخدمات والاستثمار والمياه والنفط والغاز والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على مسمى “محلل مالي”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

شروط وظائف مجموعة أبو نيان القابضة:

وأبرزت مجموعة أبو نيان، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مجموعة أبو نيان القابضة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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