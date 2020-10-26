وظائف إدارية شاغرة بمجموعة DHL في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة دي إتش إل العالمية “DHL”- المتخصصة في أعمال الشحن والخدمات اللوجستية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة DHL:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– وكيل تعقب الاستيراد (الرياض).

– أخصائي عمليات الاستيراد (الرياض).

– أخصائي مكتب/ التسعير (الرياض).

– أخصائي تطوير الأعمال (الرياض).

– مسؤول سجلات الاستيراد (جدة).

– أخصائي عمليات الاستيراد (جدة).

– محاسب المدفوعات (جدة).

– أخصائي تطوير الأعمال (جدة).

– مستشار استفسارات العملاء (الدمام).

– أخصائي عمليات الاستيراد (الدمام).

التقديم على وظائف مجموعة دي إتش إل:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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