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#وظائف إدارية شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين
للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض

#وظائف إدارية شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين

2020/10/11
الساعة 8:34 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد فريق تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، وإدارة الأعمال، أو الهندسة)، ويفضل شهادة الماجستير.

– قائد فريق التسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق والإعلان)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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