وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للجمارك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة تأهيل الموردين.

– أخصائي أول تخطيط الإيرادات.

– مدير إدارة الدعم الإداري.

– رئيس قسم الفحص والعرض.

– مشرف تخطيط الإيرادات.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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