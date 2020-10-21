وظائف إدارية شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية المملكة 2030 لخدمة قطاع الحج والعمرة- التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إدارات البرنامج في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المشتريات والعقود (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير مساعد علاقات الأفراد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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