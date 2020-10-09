وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية)؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:
وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– خبير تخطيط التكامل.
– أخصائي تخطيط التكامل.
– خبير تحليل الأعمال.
التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:
وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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