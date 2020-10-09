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#وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

#وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

2020/10/09
الساعة 1:31 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية شركة الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:
2 التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية)؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير تخطيط التكامل.

– أخصائي تخطيط التكامل.

– خبير تحليل الأعمال.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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