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#وظائف إدارية شاغرة في شركة زين للاتصالات
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف إدارية شاغرة في شركة زين للاتصالات

2020/10/23
الساعة 12:56 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة في شركة زين للاتصالات
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول تدريب المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

– مدير مركز الاتصال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي أول التسعير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف شركة زين للاتصالات:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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