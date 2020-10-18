وظائف إدارية شاغرة في شركة نادك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير العلامة التجارية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة العلامة التجارية)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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