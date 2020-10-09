وظائف إدارية شاغرة لدى الزامل القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من تخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “الزامل البحرية” في محافظة الخبر.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس الشؤون المالية: درجة البكالوريوس في تخصص المالية، ويفضل درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– رئيس سلسلة التوريد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة سلسلة التوريد).

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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