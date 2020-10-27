وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بن زقر كورو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير العلامة التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

– منسق تصدير/ إدارة طلبات العملاء: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو سلسلة التوريد، أو التخطيط)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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