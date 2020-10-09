وظائف إدارية شاغرة لدى فروع متاجر بنده

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، والدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كاشير/ بنده حي السويدي (عدد وظيفتين/ الرياض).

– موظف مشتريات الأغذية الطازجة (الدمام).

– أخصائي التميز التجاري/ العمليات التجارية (عدد وظيفتين/ جدة).

– كاشير/ بنده حي السامر (جدة).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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