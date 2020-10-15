وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة باسمح

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير عمليات المبيعات والتدقيق (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– ممثل الحسابات الرئيسية (للسعوديين/ الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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