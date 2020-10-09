وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف إدارية في شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول عمليات الموارد البشرية: الشهادة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة المشاريع)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير الجودة المساعد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (ضمان الجودة، وإدارة الجودة، والهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر