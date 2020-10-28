‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف إدارية شاغرة للجنسين بمجموعة الراشد
لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف إدارية شاغرة للجنسين بمجموعة الراشد

2020/10/28
الساعة 5:36 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
14
0
طباعة
#وظائف إدارية شاغرة للجنسين بمجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت مجموعة شركات الراشد، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراجع داخلي عدد وظيفتين (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– منسق التوظيف والتدريب (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية.

– مساعد قانوني (الخبر): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت مجموعة شركات الراشد، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


ذات صلة :
  • فيديو.. ضبط 5 وافدين يبيعون شرائح الجوال بعد تفعليها بهويات أشخاص دون علمهم
    •
  • هاشم سرور للنصراويين: أتمنى دعم فيتوريا
    •
  • 70 مليون صوتوا في الانتخابات الأمريكية والعدد مرشح للتضاعف
    •
  • الجارديان: نتيجة الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على العلاقات مع روسيا
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :