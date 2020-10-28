وظائف إدارية شاغرة للجنسين بمجموعة الراشد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت مجموعة شركات الراشد، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراجع داخلي عدد وظيفتين (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– منسق التوظيف والتدريب (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية.

– مساعد قانوني (الخبر): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت مجموعة شركات الراشد، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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