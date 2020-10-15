وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– سكرتير أول (الرياض).

– محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب (الرياض).

– مساعد إداري ثانٍ (الرياض).

– محلل نظم المستخدم النهائي (الرياض).

– فيزيائي طبي ثاني (الرياض).

– صيدلاني أول (الرياض).

– مساعد أبحاث/ المتفطرات السلية واللاسلية (الرياض).

– كهربائي ثاني (الرياض).

– مشرف قسم تمديدات الأنابيب والغازات الطبية (الرياض).

– مشرف المغسلة (المدينة المنورة).

– فني غسيل وإزالة البقع (المدينة المنورة).

– عامل كوي (المدينة المنورة).

– مساعد مغسلة (المدينة المنورة).

– مساعد عامل مغسلة (المدينة المنورة).

– خياط (المدينة المنورة).

– مشرف الإسكان (جدة).

– ممرض أول (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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