وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وشركة المجموعة الخليجية للأعمال الميكانيكية والكهربائية” في كل من الجبيل الصناعية، ورأس الخير الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف مستودع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مشرف مستودع: شهادة البكالوريوس في تخصص رسم وتصميم هندسي.

– عامل إصلاح أقفال (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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