وظائف إدارية وفنية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– كبير محللي التخطيط (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– محلل مستودع البيانات (الرياض).

– مساعد خدمات الطعام (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مقدم طعام (الرياض).

– مركب سجاد أول (الرياض).

– صيدلاني سريري (الرياض).

– أخصائي الصيدلية السريرية (الرياض).

– كبير التقنيين الطبيين (الرياض).

– فني إمدادات (المدينة المنورة).

– فني ثاني إمداد غرف العمليات (المدينة المنورة).

– متابع ثالث (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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